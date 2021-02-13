Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Kadir Turgut'u atadı

Karar: 2021/115 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Slovak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hatice Aslıgül ÜĞDÜL,

- Bahreyn Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kemal DEMİRCİLER,

- Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Zeynep KIZILTAN,

- Gine Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hilmi Ege TÜREMEN,

merkeze alınmış,

- Slovak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yunus DEMİRER,

- Bahreyn Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Esin ÇAKIL,

- Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüseyin Avni AKSOY,

- Gine Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Volkan Türk VURAL,

- Tunus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Çağlar Fahri ÇAKIRALP,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Süreyya ER merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Olgan BEKAR atanmıştır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI



Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Taha AKGÜL atanmıştır.

- Antalya Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Yavuz GÜRHAN,

- Amasya Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Kadir KILIÇ,

- Ardahan Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Bilent AKAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selman AYAZ atanmıştır.