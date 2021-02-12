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Son dakika: Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı paylaştı | Aşı randevusu nereden alınır?

Son dakika haberleri... 'de yeni tip aşılama süreci devam ediyor. Aşı takvimine göre Türkiye’de aşısının uygulamasında ikinci aşamaya geçildi.  Covid-19 Aşı Bilgilendirme Platformunda yer alan bilgiye göre, Türkiye'de koronavirüs aşısının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı 3 milyonu geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan , "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde." dedi. Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların da aşılanmasına da bugün başlandı. Peki aşı randevusu nereden alınır? İşte haberin detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Son dakika: Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı paylaştı | Aşı randevusu nereden alınır?

Gün gün aşılanan kişi sayısı artıyor ve insanlar tarafından son rakamlar merak ediliyor. 'nın hayata geçirdiği ' Bilgilendirme Platformu' ile ülkede aşı yaptıran kişi sayısı anlık olarak aşı takip ekranına yansıyor. Anlık aşı sayacının yer aldığı platformda aşı sırası sorgulamalarıyla ilgili de bilgiler yer alıyor.




TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?
Sağlık Bakanlığı aşı sayacı üzerinden 'de aşı olan toplam kişi say��sı paylaşılmaya devam ediyor. 'nın "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz" diyerek söz ettiği aşı haritası 25 Ocak 2021 tarihinde aktif hale getirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI ANLIK AŞI TAKİP SAYFASI

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Bilgilendirme Platformu sayfasında, Türkiye'de koronavirüs aşısının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı paylaşıldı. Buna göre; toplam yapılan aşısı sayısı 3 milyon 564 bin 022 olurken, 3 milyon 166 bin 800 kişiye koronavirüs aşısının birinci dozu uygulandı.

İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 397 bin 222 olarak kayıtlara geçti.

65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIN AŞILANMASINA BAŞLANDI
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasının bugün başlayacağını duyurmuştu. Bakan Koca paylaşımında, "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim." ifadelerini kullanmıştı.

AŞI RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?
Aşı için randevular Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından alınabiliyor..

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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