İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; bir gazetecinin "İBB'deki işe alım süreçleriyle ilgili sorum olacaktı. Bir süredir sosyal medyada dolaşıma giren bir video var. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın açıklamasını paylaşılıyor. Özgür Nas'ın, 'Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. (İBB'de) 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor' şeklindeki açıklaması var. Bu sözler kadrolaşma ve liyakat tartışmalarına neden oldu. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyim?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

"Onlar boş işler. Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular, münazaalar, konuşmalar..."