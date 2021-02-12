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Son dakika: Gara'da PKK'ya ağır darbe! Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi: Bir destan daha!

A Haber
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Giriş: 12.02.2021 13:00
Güncelleme:12.02.2021 15:47
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından Kuzey Irak'ta Gara bölgesine 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili açıklama geldi. Bakanlık, harekatın planlandığı şekilde devam ettiği belirterek, "İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verdi. Peki Gara'dan sonra hedef Kandil mi? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından Kuzey Irak'ta Gara bölgesine 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili açıklama geldi. Bakanlık, harekatın planlandığı şekilde devam ettiği belirterek, "İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verdi. Peki Gara'dan sonra hedef Kandil mi? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BİR DESTAN DAHA

Bana bu operasyonla ilgili bir manşet at deseniz "Bir destan daha" diye çok genel bir başlık kurabilirim. Zira yapılan iş gerçekten inanılmaz önemli bir harekat ve operasyon ve inanılmaz da zor bir operasyon. Zorluğunu az önce saydığımız o silah, tesisat ve mühimmatta görebilirsiniz. Müşterek harekat dediğimiz bizim silahlı kuvvetlerde veya askeri jargonda en zor harekat olan bir harekat gerçekleştirildi. Jetler var ATAK helikopterler var, havadan ikaz uçaklarımız var, tanker uçaklarımız var ve gece kış şartları çok zorlu bir coğrafya ve başka bir ülkenin coğrafyası. Destek alamayacağınız bir harekat.

HAREKATLARIN BAŞLANGICI

Bugün hain çapulcu sürüsünün gerillamız erişilemez dediği Gara'da etkisiz hale getirilen 33 terörist Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği noktayı çok net gösteren bir hadise. Ve bunda şüphesiz Sayın Erdoğan başta olmak üzere siyasi irademizin Cumhur İttifakı'mızın büyük etkisi ve katkısı var. Gara bölgesi Irak'ta Irak coğrafyasında bundan sonra olacak harekatların da bir başlangıcı olarak görülmeli.

ÇÖZÜLME VE DAĞILMAYI HIZLANDIRACAKTIR

Gara'da Batı'dan Doğu'ya bir dağlık bölge silsile şeklinde uzantıları olan bir bölge. Bu örgütün sözde karargahları kurduğu eğitim kamplarının bulunduğu ve buraya bizden başka kimse giremez dediği bir coğrafyaydı. Dolayısıyla bu örgütteki çözülme ve dağılmayı da hızlandıracaktır.

Gara'nın stratejik önemi ne? Gara harekatı Sincar'a da uzar mı? Gara harekatı Kandil provası mı? Bölgede ne kadar PKK'lı terörist var? Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör A Haber canlı yayınında anlattı. Tör, "Kandil onların ana karargahlarından bir tanesi ama Suriye coğrafyasına uzanan hatta Gara'yı da ara ara ellerinde bulundurmak zorundalar." dedi.

Son dakika: Gara’dan sonra hedef Kandil mi? Gara’nın stratejik önemi ne? Uzman isim A Haberde anlattı SON DAKİKA: GARA'DAN SONRA HEDEF KANDİL Mİ? GARA'NIN STRATEJİK ÖNEMİ NE? UZMAN İSİM A HABER'DE ANLATTI

Son dakika: Pençe Kartal-2 Harekatı başarıyla devam ediyor! 33 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: PENÇE KARTAL-2 HAREKATI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR! 33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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