13 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika... MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden ’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 şahıs ’nin ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Karakoluna teslim edilen şahıslardan ikisinin daha önce mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 12.02.2021
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Son dakika... MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 şahıs Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahıslardan ikisinin daha önce terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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