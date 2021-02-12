Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 şahıs Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahıslardan ikisinin daha önce terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 şahıs Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahıslardan ikisinin daha önce terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi. pic.twitter.com/1CUlv1DB80 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2021