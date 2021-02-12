Koronavirüsle mücadelede yeni dönem nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi tek tek anlattı



'İLLER KARAR VERİR DÜŞÜNCESİNE SAHİBİZ'



Akın, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Elimizde bununla ilgili yeterli bilgi ve eleman da var. Böyle bir karar daha yerinde olur gibi geldi. Ticari özelliği çok az olan bir ilin esnaf özellikleriyle, çok yaşamın sürdüğü bölgelerdeki esnaf özellikleri farklı olabiliyor. Buna göre illerin değerlendirilmesi en iyi olur diye düşünüldü. Bu konu epey bir zamandır konuşuluyor. Şu an vakalar artış eğiliminde; ama yine de iller buna göre karar verir diye bir düşünceye sahibiz. Şu an çalışmalar sürüyor, uygulamaya geçtiğinde de herkesin haberi olacak" diye konuştu.