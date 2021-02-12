Başkan Erdoğan’dan şehit Burak Coşkun, Ertuğ Güler ve Harun Turhan'ın ailelerine başsağlığı mesajı

Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oraminal Adnan Özbal katıldı. Cenaze namazına ayrıca devlet erkanından ve siyasi partilerden de yoğun katılım oldu.