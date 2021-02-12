Başkan Erdoğan’dan şehit Burak Coşkun, Ertuğ Güler ve Harun Turhan'ın ailelerine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Coşkun, Güler ve Turhan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
3 ŞEHİDİMİZE TÖREN
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.
Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oraminal Adnan Özbal katıldı. Cenaze namazına ayrıca devlet erkanından ve siyasi partilerden de yoğun katılım oldu.
Şehit Burak Coşkun'un babası Gülbay Coşkun, cenaze namazı öncesinde oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu önünde dua etti. Baba Coşkun, "Aslan oğlum, sana doyamadık. Hakkımı helal ediyorum." dedi.
Cenaze namazlarının kılınması sonrasında Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, askerlerin omuzlarında cenaze arabalarına götürüldü.
EŞLERİNİ BORDO BEREYLE UĞURLADILAR
Tören geçişi sırasında şehit Burak Coşkun'un kıymetli eşi Müge Coşkun ile şehidimiz Ertuğ Güler'in değerli eşi Gizem Güler, bordo bere giyerek kahraman eşlerine son kez el salladı.
Şehit Harun Turhan'ın kıymetli babası Mustafa Turhan, "Oğlum hiçbir zaman görevden kaçmadı. Güle güle git oğlum." sözleriyle şehidimize veda etti.
Şehitlerin ailelerine taziye dileklerini ileten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kanları yerde kalmadı." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı olarak kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.