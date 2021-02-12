AK Parti'de gözler büyük kongrede! Başkan Erdoğan 2023 manifestosunu açıklayacak

Yeni tip koranavirüs önlemleri nedeni ile daha önce iki defa ara verilen AK Parti'nin 7'nci olağan kongre süreci il kongreleri ile devam etti. Ankara ve İstanbul kongrelerinin ardından Büyük Kongre ile süreç tamamlanacak. Kongre süreci 2019 yılının Aralık ayında belde kongreleri başlamıştı.