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AK Parti'de gözler büyük kongrede! Başkan Erdoğan 2023 manifestosunu açıklayacak

Son dakika haberine göre 'yi 2023'e taşıyacak kadroların belirlendiği 7'nci Olağan Kongre sürecinde sona gelindi. AK Parti'nin il kongresi 17 Şubat'ta, il kongresi ile 24 Şubat'ta gerçekleşecek. için tarih 24 Mart olarak planlanıyor. Başkan Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kongrede Cumhuriyetin 100'üncü yılına ilişkin AK Parti'nin manifestosunu açıklayacak. Teşkilatlarda yaşanan büyük değişim partinin en üst karar organı MKYK ve MYK'ya da yansıyacak.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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AK Parti'de gözler büyük kongrede! Başkan Erdoğan 2023 manifestosunu açıklayacak

Yeni tip koranavirüs önlemleri nedeni ile daha önce iki defa ara verilen 'nin 7'nci olağan kongre süreci il kongreleri ile devam etti. ve kongrelerinin ardından ile süreç tamamlanacak. Kongre süreci 2019 yılının Aralık ayında belde kongreleri başlamıştı.

AK Parti'nin 2023 kadrolarının belirlendiği kongre sürecinden bugüne kadar değişim oranı yüzde 65'i buldu. Kadrolarının yenilenme süreci Ankara, İstanbul kongreleri ile büyük kongrede de aynı oranda gerçekleşmesi bekleniyor. Kovid- 19 önlemleri kapsamında Başkan Erdoğan il kongrelerini telekonferans yöntemi ile katılarak mesajlarını bu yöntemle vermişti.

TÜRKİYE'NİN 2023 YILINDA ULAŞACAĞI HEDEFLERE VURGU YAPACAK
Ankara ve İstanbul kongrelerinde ise Başkan Erdoğan'ın kongre salonuna giderek AK Parti kadrolarına mesajlarını vermesi planlanıyor. Yeni kadrolar ile birlikte Cumhuriyet'in 100'üncü yılına gidecek olan AK Parti'nin 2023 manifestosunu Başkan Erdoğan'ın büyük kongrede açıklanması bekleniyor.

Büyük kongrede MKYK ve MYK üyeleri de değişecek. Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda 'nin 2023 yılında ulaşacağı hedeflere vurgu yapması bekleniyor.

Büyük kongre için ön görülen 24 Mart tarihi, Erdoğan'ın 1999 yılında Pınarhisar Cezaevine girdiği 26 Mart'ın yıldönümü ile aynı haftaya gelmesi de AK Parti için önem taşıyor.

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