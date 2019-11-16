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16.11.2019

Son dakika: Başörtülü iki genç kıza saldıran zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi |Video

Son dakika haberi... Karaköy’de yolda yürüyen sebepsiz yere iki başörtülü kadına saldırıan  Semahat Y. isimli şahıs güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kısa sürede yakalanıp gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi. Savcı saldırgan ile ilgili "tutuklama" talebiyle mahkemeye sevk etti. Olayın ayrıntılarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Başörtülü kızlara saldırı olayında flaş gelişme...

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Semahat Y, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Son dakika: Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi |Video SON DAKİKA: BAŞÖRTÜLÜ GENÇ KIZLARA SALDIRAN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ |VİDEO

SAVCI KARARNI AÇIKLADI TUTUKLAMA İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Semahat Y'nin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüpheli Semahat Y'yi ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin yoldan geçerken hiç tanımadığı 19 yaşındaki müştekilere hakaret ve küfürler ederek kin ve nefret söylemlerinde bulunduğu, akabinde tehdit ettiği anlatıldı.

Şüphelinin müştekinin başörtüsünü eliyle zorla çıkartmaya yeltendiği, bu amaçla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğinin hem beyan hem de kamera kayıtlarında belirlendiği aktarılan yazıda, "Müştekilerin dini inançları doğrultusunda bir kıyafet tercih ettikleri, şüphelinin müştekilere karşı kişisel hiçbir husumeti ve ihtilafı bulunmamasına rağmen sırf dini inançları sembolize ettiği düşüncesiyle bu kıyafeti araç olarak kullanmak suretiyle müştekilerin dini inançlarına bir saldırı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Aleni olarak kabul edilen sokakta gerçekleşen bu fiilin TCK 216/1. maddesinde düzenlenen suç kapsamında kaldığı kanaatine varılmıştır." denildi.

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Yazıda, toplumun çok büyük bir kesimi tarafından benimsenen dini inançlara yönelik gerçekleştirilen bu suç fiilinin, toplumsal çatışmalara yol açacak mahiyette olduğu ifade edilerek, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak nitelikte olduğu vurgulandı. AA

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