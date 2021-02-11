HDP'den Meral Akşener'i köşeye sıkıştıracak adım! Artık karar vakti

"HDP'Yİ PKK'NIN YANINA KONUMLANDIRIYORUM" SÖZLERİ HAFIZALARDA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haber Global TV'de katıldığı bir programda HDP'ye ilişkin de açıklamalar yapmıştı. Akşener, programda, 'HDP'yi nereye konumlandırıyorsunuz?' sorusuna, "PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik. Millet İttifakı'nın bileşenlerine baktığınız zaman, 24 Haziran'da Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, İYİ Parti ve CHP var. Yerel yönetimlerle ilgili sadece İYİ Parti ve CHP var. Seçmen oy vermiştir ona söyleyecek bir sözümüz yok. Yani seçmenler hiçbir zaman hiçbir siyasi partini tapulu malı değildir." demişti.