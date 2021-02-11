Son dakika: Bakan Akar'dan Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevinin karada, denizde, havada Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı başta olmak üzere tüm hak, alaka ve menfaatlerinin korunması olduğunu belirten Akar, "Kutsal vatan topraklarımızın savunulması, 83 milyon vatandaşımızın güvenliğinin sağlanması, bekamız için yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri, tehdit ve tehlikelere karşı mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Akar, bu mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.