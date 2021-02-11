Son dakika: Bakan Akar'dan Pençe Kartal-2 Harekatı açıklaması
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında, "Teröristlerin sığınaklarını başlarına yıktık" dedi. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerine de değinen Bakar Akar, "3. taraftarın objektif olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
Milli Savunma Bakanı Akar, Kars'ta devam eden "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nda konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında, "Teröristlerin sığınaklarını başlarına yıktık" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevinin karada, denizde, havada Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı başta olmak üzere tüm hak, alaka ve menfaatlerinin korunması olduğunu belirten Akar, "Kutsal vatan topraklarımızın savunulması, 83 milyon vatandaşımızın güvenliğinin sağlanması, bekamız için yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri, tehdit ve tehlikelere karşı mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Akar, bu mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde terörle mücadelenin sürdüğünü ifade eden Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden harekatlara ilişkin şunları kaydetti:
"İnşallah terör belasından hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi kurtaracağız. Bu konudaki çalışmalarımız artan bir şiddet ve tempoda devam etmektedir. Son aldığımız istihbari bilgiler çerçevesinde, oradaki teröristlerin varlığının devam ettiğini, belirli yerlerde toplandıklarını ve bir saldırı hazırlığı içinde oldukları yönünde istihbarat edinilmesinin ardından dün saat 02.55'ten itibaren Hava Kuvvetlerimizin harekatıyla birlikte Kara Kuvvetlerimizin müştereken yaptığı yeni bir operasyon, "Pençe Kartal-2 Harekatı" başladı. Şu anda devam ediyor. Bunun amacı, teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık, yeni baştan birtakım yerlerde toparlanmaya çalışan teröristleri de orada etkisiz hale getirmek suretiyle bölgenin güvenliğini sağlamak."
"IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ"
Ülkenin, sınırların ve vatandaşların güvenliği için mücadelenin devam ettiğini belirten Akar, "Pençe Kartal-2 Harekatı'nı da dost ve müttefiklerimizle koordine etmiş bulunuyoruz. Onlarla koordineli bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine saygılıyız. Bizim hiçbir şekilde hiçbir komşumuzun topraklarıyla ilgili hak ve alakalarını çiğnemek gibi bir düşüncemiz asla söz konusu değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey sınırlarımızın, halkımızın güvenliği, hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması. Bu çerçevede bütün faaliyetlerimizin değerlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
NATO ile Irak'ta birtakım çalışmaların da yapıldığını anımsatan Akar, "Biz bu manada Irak ile olan ilişkilerimizi daha da pekiştirmek, geliştirmek, NATO konusundaki her türlü bilgi ve tecrübelerimizi de paylaşmak suretiyle Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin bir hale gelmesi konusunda bize düşen ne varsa iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bunları da yapmaya hazırız. Bu konuda ortak eğitim ve tatbikatlar yapılabilir. Ayrıca savunma sanayi, temin, tedarik bakımından alınacak ilave tedbirleri de kendileriyle görüştük, görüşmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
YUNANİSTAN MESAJI
Yunanistan ile yaşanan gerilim hakkında konuşan Akar, "Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım. İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri" dedi.
Libya'daki gelişmeleri değerlendiren MSB Bakanı Akar, "Libya'da bu noktaya gelinmesinde Türkiye'nin, TSK'nın rolü görülmüyor mu? Bütün çevrelere 'insaf' diyoruz. Bunu görmeleri lazım" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'la mücadele konusunda TSK'nin dünya orduları içinde ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.
"KIBRIS TÜRK'Ü YOK SAYILAMAZ"
Kıbrıs milli meselemiz. bugüne kadar hangi noktadaysak aynı noktadayız. Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkının hukukunun korunması, verilmesi lazım Kıbrıs Türkünü yok sayarak bir yere varılamayacağını herkesin bilmesi lazım. Objektif olmaları lazım.
Bizim uluslararası hukuka bağlı kalmamız, taviz gibi bir şey değil. Biz samimi olarak birlikte yaşamayı arzu ediyoruz.
"GARANTÖR DEVLETLERİN GÖRÜŞMESİ LAZIM"
Bu olmadığı zamanda hakkımız, hukukumuzu çiğnetmeyeceğiz. Dileğimiz beraber oturalım, konuşalım diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti garantör bir devlettir. Herhangi bir devletin dışardan gelip söz söyleme hakkı yok. Garantör devletlerin görüşmesi lazım. Garantörlük devlet hakkımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, KKTC'nin içinde olmadığı bir çözümün de yaşama şansı yok. Bu da bir gerçek. Libya'daki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Son krizler çerçevesinde orada BM tarafından tanınan bir hükümet kuruldu. Toplu mezarlar, işkence odaları ortaya çıktı. Oradaki kardeşlerimizin daveti üzerine askeri eğitim, dayanışma noktasında işbirliğimiz oldu.
BM'nin tanıdığı hükümeti cezalandırıp darbecileri ödüllendiriyorsunuz. Yanlış olduğunu tekrar tekrar muhataplarımıza iletiyoruz. Libya Libyalılarındır. Geldiğimiz noktada siyasi süreç başladı ve devam ediyor. Bu noktaya gelinmesinde Türk devletinin ve TSK'nın rolü gözükmüyor mu? Bunun görülmesi lazım.
Geçen sene ilk günlerden beri bakanlıkta kovid merkezi kuruldu. kovidle mücadelede birinciyiz, ikinciyiz. ama gevşeme yok. Kovid belası ucu bırakılırsa bir anda yayılmaya müsait. Bu da işlerimizi zorlaştırır. sakın ola rehavet yok. Girişler çıkışlar, karantina süreleri, kurallar, kaideler var.
MEVKİDAŞI HASANOV İLE TATBİKATI İZLEDİ
Derin kar ve şiddetli soğuklara yönelik barınma alanlarında incelemelerde bulunan Akar ve Hasanov, igloya girdi, kış teçhizatlı komando kolu tarafından okunan Komando Andı'nı dinledi. Tatbikat alanını gezen Akar ve Hasanov, sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeği de bölerek yedi.
Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış-2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü'ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı. İlk olarak Esas Komuta Yeri'ne geçen Akar ve Hasanov, burada tatbikata ilişkin bilgi aldı. Analiz Grubu Başkanı tarafından tatbikatın durum özetine yönelik yapılan bilgilendirmenin ardından Akar ve Hasanov, yeni nesil üniteleri inceledi.
"ALLAH TÜRK KOMANDOSUNU KORUSUN"
Buradaki sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeklerden birini bölerek, Zakir Hasanov ile komutanlara ikram eden Bakan Akar, yerli ve milli üretim zırhlı ambulansı da inceledi. Akar ve Hasanov, daha sonra Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Parkuru'na geçti. Burada kış teçhizatlı komando kolu tarafından okunan Komando Andı'nı dinleyen Akar ve Hasanov, "Allah Türk komandosunu korusun" dedi.
Komando kolunun teçhizatını da inceleyen Akar ve Hasanov, Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu'na yönelik yapılan tanıtımı izledi. Derin kar ve şiddetli soğuklarda barınma tesislerini gezen Akar ve Hasanov, yığma iglonun içine girerek incelemelerde bulundu.
Bakanlar Akar ile Hasanov ve komutanlar, daha sonra 1 numaralı seyir yerine geçerek gerçekleştirilen hava hücum harekatını takip etti. Hava hücum harekatıyla düşman hedeflerinin imha edilmesinin ardından tatbikat alanına Türk ve Azerbaycan bayrakları çekildi. Bayrakların renginde sis bombaları atıldı.
Öte yandan Akar ve Hasanov başta olmak üzere tatbikata katılan personelin taktığı, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının olduğu maskeler dikkat çekti.