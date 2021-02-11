Gözler kar yağışında! İşte İstanbul barajlarındaki son durum
Son dakika haberi... Kurak geçen kış günlerinin ardından etkisini gösteren yağışlar, barajlara hayat oldu. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45,09'a yükseldi. Kentte pazar günü başlaması beklenen kar yağışının hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 25 puanlık artış kaydetti.
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GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
6 Şubat: Yüzde 44,34
7 Şubat: Yüzde 44,55
8 Şubat: Yüzde 44,70
9 Şubat: Yüzde 44,78
10 Şubat: Yüzde 44,99
HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?
İstanbul'da 11 Şubat itibariyle barajların doluluk oranları şöyle: