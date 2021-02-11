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Gözler kar yağışında! İşte İstanbul barajlarındaki son durum

Son dakika haberi... Kurak geçen kış günlerinin ardından etkisini gösteren yağışlar, barajlara hayat oldu. 'da baraj doluluk oranı yüzde 45,09'a yükseldi. Kentte pazar günü başlaması beklenen kar yağışının hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Gözler kar yağışında! İşte İstanbul barajlarındaki son durum

'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor. verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı yüzde 45,09'a yükseldi.



Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 25 puanlık artış kaydetti.

YİNE KAR YAĞIŞI GELİYOR

İstanbul'a yarından itibaren soğuk ve karlı hava geliyor. Meteoroloji verilerine göre özellikle pazar gününden itibaren kent genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu yağışların barajlara olumlu katkı yapması bekleniyor.



GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

İstanbul'da 11 Şubat itibariyle barajların doluluk oranları şöyle:

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