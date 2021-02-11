Gözler kar yağışında! İşte İstanbul barajlarındaki son durum

YİNE KAR YAĞIŞI GELİYOR



İstanbul'a yarından itibaren soğuk ve karlı hava geliyor. Meteoroloji verilerine göre özellikle pazar gününden itibaren kent genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu yağışların barajlara olumlu katkı yapması bekleniyor.