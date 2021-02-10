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CHP'deki rüşvet çarkı ifşa edildi!

Taciz ve tecavüz haberleriyle gündemden düşmeyen ile ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Eski Belediye Başkanı olan CHP’li , ’ndeki rüşvet çarkını ifşa etti. Seven, belediyede ‘ ekibi’ denilen bir grubun, iş adamlarından rüşvet aldığını iddia etti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.02.2021
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CHP'deki rüşvet çarkı ifşa edildi!

eski milletvekili ve eski belediye başkanı 'li , 'nde bir 'rüşvet ekibi' oluşturulduğuna dair sosyal medya hesabından çarpıcı iddialarda bulundu.

Seven, Bilecik Belediyesi iştiraki Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 'nın önderliğinde kamuoyunda ' ekibi' olarak anılan bir grup olduğunu ve bu grubun belediye adına yaptığı iş ve görüşmelerde yatırımcı ve müteahhitlerden rüşvet istediğini öne sürdü. Seven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bizim CHP'li başkanlara ne oluyor? Partimize oy kaybettiriyorsunuz, bunların hepsini görevden alacaksın, partiden atacaksın. Bilecik'e gelen yatırımların ihalesini alan müteahhitlerden kurum müdürlerinden ve Bilecik'te inşaat yapan müteahhitlerden, rüşvet istendiği ve alındığı söyleniyor."



YALANLADI AMA...
Bilecik'te yerel bir internet kanalının konuğu olan Belediye Başkanı ise, CHP'li Mehmet Seven'in kendisine yönelttiği bu eleştiriler hakkında sorulan soruya "İspata davet ediyorum" şeklinde çok kısa bir cevap vererek İstanbul ekibi diye bir ekibinin olmadığını savundu. Ancak SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Başkan Şahin'in İstanbul'dan getirdiği isimlerin bu ekipte bulunduğu öğrenildi.



Müteahhitlerden rüşvet istendiğine dair iddiaların odağında yer alan 'İstanbul ekibi'nde, hem danışman hem de belediye iştiraki olan KAYI A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Erdağı ile Başkan Şahin'in danışmanları olan , , Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Müdürü ve eğitmen proje ekibinin başında bulunan 'nin yer aldığı öne sürüldü.

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