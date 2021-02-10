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FETÖ'nün işkence timi deşifre oldu!

Son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü’nün işkence dosyası raftan indi. Aralarında darbe girişiminden tutuklu ’nün eski generallerinin de yer aldığı işkence timi deşifre oldu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.02.2021
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FETÖ'nün işkence timi deşifre oldu!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ndaki işkenceci askerler hakkında yürütülen 'Vefa' soruşturmasında 150 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İşkenceci generaller arasında 'yı bombalayan F16'lara havada yakıt sağlayan tanker uçakların kaldırılması emrini veren eski tuğgeneral , eski tümgeneral ve 'yi bombalama emrini veren eski pilot yarbay gibi isimler yer aldı.

107 şüpheli darbe girişimi nedeniyle halen cezaevinde. Aralarında eski albay ve yarbayların bulunduğu 42 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik olarak da İstanbul merkezli 15 ilde dün operasyon düzenlendi.

Başsavcı ve başsavcıvekili 'ın koordinesinde cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturmada 'cü askerlerin işkencesine uğrayan mağdur öğrenciler arasında 3 tıp fakültesi öğrencisi, 2 cumhuriyet savcısı ve pilotlar var. Operasyon kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler "Müteaddit Kez Astlarına İşkence Yapılması Hususunda Emir Vermek ve Müteaddit Kez İşkence Yaptırmak, Müteaddit Kez İşkence Yapılmasına Göz Yummak Suretiyle Suçun Örgütlü ve Planlı Bir Şekilde İşlenmesine Göz Yummak"la suçlanıyor.

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