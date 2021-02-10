FETÖ'nün işkence timi deşifre oldu!

Başsavcı İsmail Uçar ve başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan'ın koordinesinde cumhuriyet savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'cü askerlerin işkencesine uğrayan mağdur öğrenciler arasında 3 tıp fakültesi öğrencisi, 2 cumhuriyet savcısı ve pilotlar var. Operasyon kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler "Müteaddit Kez Astlarına İşkence Yapılması Hususunda Emir Vermek ve Müteaddit Kez İşkence Yaptırmak, Müteaddit Kez İşkence Yapılmasına Göz Yummak Suretiyle Suçun Örgütlü ve Planlı Bir Şekilde İşlenmesine Göz Yummak"la suçlanıyor.