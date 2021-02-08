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Son dakika: İstanbul Valiliği: Provakatif paylaşımlarda bulunanlar tutuklandı

Son dakika haberi... Valiliğince, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “ sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili” yürütülen çalışmalara dair bilgilendirme yapıldı. Valilik açıklamasında provakatif paylaşımlarda bulunan isimlerin tutuklandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Son dakika: İstanbul Valiliği: Provakatif paylaşımlarda bulunanlar tutuklandı

İstanbul Valiliğince, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili" yürütülen çalışmalara dair bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan son dakika açıklaması şöyle;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili" çalışmalarda;

"Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (M.Ü.) isimli şahıs İstanbul'da,
"Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış,
Bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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