Son dakika: İstanbul Valiliği: Provakatif paylaşımlarda bulunanlar tutuklandı
Son dakika haberi... İstanbul Valiliğince, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili” yürütülen çalışmalara dair bilgilendirme yapıldı. Valilik açıklamasında provakatif paylaşımlarda bulunan isimlerin tutuklandığı bildirildi.
İstanbul Valiliğince, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili" yürütülen çalışmalara dair bilgilendirme yapıldı.
İstanbul Valiliğinden yapılan son dakika açıklaması şöyle;
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili" çalışmalarda;
"Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (M.Ü.) isimli şahıs İstanbul'da,
"Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış,
Bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."