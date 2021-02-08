ABD'nin dev firmaları Türkiye'ye döndü

Türkiye'deki ofislerini kapatarak mal alımını kesen ABD'li gruplar Çin'i bırakıp Türkiye'ye geri döndü. Banana Republic, Tommy Hilfiger, Mergen Group, Calvin Klein gibi devler alım için Türkiye'de yeniden ofis açtı.

Amerika, Çin ile ticareti asgari seviyeye düşürerek Türkiye pazarına yöneldi. ABD'nin önde gelen giyim mağazaları artık alımlarını Türkiye'den yapıyor.

Geçmişte Türkiye'deki mağazalarını kapatan Banana Republic, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Herricks.com, Mergen Group Llc., Thales International, Textile Manufactturers Inc., Andersen Economic Group , Türk üreticilerden ürün almak için Türkiye'de yeniden ofis açtı. Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu "Amerikalı alım grupları pandemiyle birlikte yüzlerini Türkiye'ye çevirdiler. Birçok ithalatçı firma Türk üreticilerle bağlantı kurmak için bizimle temasa geçiyor. Bu konjenktör önümüzdeki dönemde de sürecek" dedi.

İHRACAT ARTIYOR

Koronavirüsün olumsuz etkilerinden dolayı 2020 yılında birçok ülkeye dış satımda gerilemeler yaşanmasına rağmen Türkiye'nin bu dönemde dünyanın önde gelen ekonomilerinden ABD'ye ihracatında artış görüldüğünü hatırlatan Terzioğlu, bu trendin süreceğini vurguladı. Terzioğlu pandemi döneminde Türkiye'nin ABD'ye e-ticaret kanalıyla yaptığı ihracatın ciddi oranda artış gösterdiğine de işaret etti. Terzioğlu "Amerikalılar Çin'le ticareti asgariye indirdiler. Çin'den doğan boşluğu önemli ölçüde Türkiye doldurdu" diye konuştu.

E-TİCARETE DESTEK

ABD'li hazır giyim alım gruplarının tekrar Türkiye'de ofis açmalarının Türkiye'nin ihracatını daha da artıracağını söyleyen Terzioğlu "Özellikle e-ticaret yoluyla ABD'ye ihracat yapmak isteyen firmalara destek vermek için bir çalışma içindeyiz. Çok yakında ABD ile Türkiye arasındaki her türlü gelişmeyi sağlayacak 'Business Network' projemizi açıklayacağız. Türkiye'nin ABD'ye ihracatının çok daha ciddi rakamlara ulaşacağına inanıyorum" dedi.

GÜVENEREK ALIYORLAR

Terzioğlu şunları söyledi: "ABD dünyada tüketimin en fazla olduğu ülke, her türlü mala ihtiyaçları var. Türk ürünlerini de güvenerek alıyorlar. Türk ürünlerinin ABD'de prestiji çok yüksek. Bizim daha katma değerli ürünler yapıp ihraç etmemiz lazım. Hazır giyim ve ev tekstilinde Türkiye'nin şansı çok yüksek. Pandemiyle birlikte sağlıklı ürünlere yönelim başladı. ABD'li tüketici artık daha seçici. Bu yüzden başta zeytinyağı ve doğal ürünler olmak üzere gıda ürünlerinde de ciddi pazar var. Yeter ki satılan malda devamlılık olsun ve teslimatta aksama olmasın. Ambalajın da cazip olması çok önemli. Marka oluştururken kolay telaffuz edilebilen bir isim seçilmeli."

100 MİLYAR DOLARI BİDEN DA SAHİPLENİR

Türkiye'nin ABD'ye 2019 yılında 8.9 milyar dolar olan ihracatı 2020'de yüzde 13.5 artarak 8.8 milyar dolara yükseldi. Bu ülkeye ihracat ocakta ise yüzde 25.3 artarken, en fazla artış otomotiv ve yedek parçaları, hazır giyim ve konfeksiyonda yaşandı. Dış ticaret hacminin 20 milyar dolar düzeyinde seyrettiğini kaydeden Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD eski Başkanı Donald Trump'ın bu rakamı 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini, bu hedefi ABD'nin yeni Başkanı Jeo Biden'ın da sahipleneceğini belirtti.