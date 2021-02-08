Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun yardımcıları belli oldu. Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun yardımcılığı görevine getirildi. İşte, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir? İşte hayatı...

PROF. DR. GÜRKAN KUMBAROĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Kumbaroğlu, doktorasını 2001'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden aldı.

Doktora sonrası araştırmalarını iki yıl boyunca İsviçre'de ETH Zürich ve ABD'de Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı bünyesinde yürüten Kumbaroğlu, ardından Boğaziçi Üniversitesinde akademik kariyerini sürdürürken bu esnada konuk öğretim üyesi olarak Almanya'da RWTH Aachen Üniversitesi, Brezilya'da Sao Paulo ile Campinas üniversiteleri, Nijerya'da Port Harcourt Üniversitesi, Çin'de Çin Bilimler Akademisi ve KKTC'de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü bünyesinde enerji dersleri verdi.