03 Şubat 2021, Çarşamba
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Son dakika: Edirne'de TIR'ın içinde 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberi... Kapıkule Sınır Kapısında bir TIR'da 230 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Detayları muhabiri aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Son dakika: Edirne'de TIR'ın içinde 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan E.B'nin kullandığı TIR Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi ve risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Son dakika: Edirne'de TIR'ın içinde 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Boş olarak girdiği beyan edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekler "Belga ve Lili"'nin de katılımıyla yapılan detaylı aramada TIR dorse tavanının sacla kapatıldığı belirlendi.

Son dakika: Edirne'de TIR'ın içinde 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sac levhanın sökülmesi ile gizli bölmeye saklanan paketler halinde 230 kilogram esrar ele geçirildi.

Son dakika: Edirne'de TIR'ın içinde 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

TIR şoförü E.B. gözaltına alındı.

Son dakika: Edirne'de TIR'ın içinde 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

A Haber muhabiri Filiz Uçan, ele geçirilen uyuşturucunun 30 milyon değerinde olduğunu belirtti.

Son dakika: Edirne'de TIR'ın içinde 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İşte operasyondan görüntüler...

Son dakika: Edirne'de TIR'ın içinde 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Son dakika: Edirne'de TIR'ın içinde 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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