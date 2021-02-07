Türk savunma sanayisinde sivil ve askeri ihtiyaçlar için tarihi proje

Sisteme Apus ismini verdiklerini söyleyen Küçük, "Apus, havada en uzun süre duran ebabil kuşunun Latince ismi. Amacımız sadece Türkiye pazarı değil, yurt dışı pazarına da açılabilmek için böyle bir isimle geldik." dedi.

Apus'un farklı savunma sanayisi şirketleri ve sivil doğal afetle mücadele birimleri tarafından denendiğini dile getiren Küçük, şu bilgileri verdi: