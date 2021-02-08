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Hassas vuruş kabiliyeti Hava Kuvvetleri'ne güç katacak! Kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

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Giriş: 08.02.2021 12:51
Güncelleme:08.02.2021 13:05
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığına kanatlı güdüm kitlerinin (KGK) yeni teslimatlarının yapıldığını belirtti. Demir açıklamasında, "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.

Hava Kuvvetlerine güdüm kitleri teslimatlarına devam ettiklerini bildiren Demir, "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı." ifadesini kullandı.

Demir'in paylaşımında, kanatlı güdüm kitlerine ilişkin görsellere de yer verildi.

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