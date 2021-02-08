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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'deki görevine yeni başlayan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi kabul etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2021
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi kabul etti

Fuat Oktay'ın makamında basına kapalı gerçekleşen kabulde, Japonya ve Türkiye arasındaki ticari, ekonomik, teknolojik, savunma ve kültürel alandaki çalışmalar ele alındı.

Kazuhiro Suzuki, 11 Mart 2011'de Japonya'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye ilk yardım götüren ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu hatırlatarak o dönem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) olan Fuat Oktay'a verdikleri destekten ötürü şahsi teşekkürlerini iletti.

Japonya'daki depremin 10'uncu yılı dolayısıyla Türkiye'de bir farkındalık kampanyası yapmak istediklerini belirten Kazuhiro Suzuki, bu kampanyaya ilişkin Oktay'a bilgi verdi, destek istedi.

Fuat Oktay da bu tarz kampanyalara Türkiye'nin her zaman destek olduğunu belirtti ve Kazuhiro Suzuki'ye yeni görevinde başarılar diledi.

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