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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kovid-19 aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 'nde koronavirüs (-19) aşısı oldu. 'nin dünyaya örnek bir aşılama sistemi olduğunu belirten Oktay, koronavirüs salgını konusunda Türkiye'nin bütün dünyadan ayrıştığını ve başarılı bir mücadele verdiğini kaydetti.

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kovid-19 aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs aşısı yaptırdı.

Oktay, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin dünyaya örnek bir aşılama sistemi olduğunu belirten Oktay, koronavirüs salgını konusunda Türkiye'nin bütün dünyadan ayrıştığını ve başarılı bir mücadele verdiğini kaydetti.

Oktay, "Bugün itibarıyla 700 bine yaklaştık diye biliyorum. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde, yeni başlamamıza rağmen, aşılamada ilk sırada bulunan ülkeler arasına girmiş durumdayız. İnşallah nisana doğru kendi aşılarımız da çıkacaktır. Ondan sonra önümüz tamamen açılacaktır. Buradan tüm vatandaşlarımıza çok rahatlıkla gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bu hem bireysel anlamda sağlık için hem de toplum sağlığı, ülkemizin sağlığı için ve bir an önce normalleşmemiz açısından son derece önemli" dedi.

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