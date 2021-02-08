Sigara içenler dikkat! Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 85'i hayatını kaybetti

Doç. Dr. Mustafa Aydın yaptığı açıklamada sigara kullananların, kullanmayanlara göre Kovid-19'a yakalanma olasılığı açısından 14 kat daha tehlike altında olduğunu belirterek, sigara kullananların diğer insanlara göre yüzlerine ve ağızlarına elleriyle daha fazla dokunduğunu, bu durumun da daha kolay enfekte olmaları anlamına geldiğini aktardı.