Sigara içenler dikkat! Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 85'i hayatını kaybetti
Koronavirüs hakkında ürküten bir gerçek daha ortaya çıktı. Sigara kullanan kişilerin kullanmayanlara göre Kovid-19'a yakalanma olasılığı açısından 14 kat daha tehlike altında olduğu açıklandı. Ayrıca koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 85'inin hayatını kaybettiği de belirtildi.
Doç. Dr. Mustafa Aydın yaptığı açıklamada sigara kullananların, kullanmayanlara göre Kovid-19'a yakalanma olasılığı açısından 14 kat daha tehlike altında olduğunu belirterek, sigara kullananların diğer insanlara göre yüzlerine ve ağızlarına elleriyle daha fazla dokunduğunu, bu durumun da daha kolay enfekte olmaları anlamına geldiğini aktardı.
ÖLÜM ORANLARI ÇOK YÜKSEK
Sigara içenlerin Kovid-19 hastalığını daha zor atlattığını ve ölüm oranlarının sigara içenlerde daha fazla olduğuna işaret eden Aydın, şunları ifade etti:
YOĞUN BAKIMLARDA KORKUTAN ORAN
"Yapılan çalışmalarda, yoğun bakımlarda Kovid-19'dan yatanların yüzde 30'unun, ölenlerin ise yüzde 85'inin sigara içtiği tespit edilmiştir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar, elektronik sigara kapsüllerinin tatlandırılmasında kullanılan 40 kimyasalın akciğer dokusu üzerindeki zararlı etkilerini açıkladı. Elektronik sigaranın genellikle amfizem, reflü hastalığı, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve uyku apnesinin habercisi olan horlama ile ilişkili olduğunu göstermiştir."
BİRİNCİL FAİLİ SİGARA
Açıklamada Prof. Dr. Melahat Dönmez ise kanser, kalp, damar hastalıkları, idrar kaçırmalar, gebelikte erken doğum, anne karnında bebek ölümleri, düşükler, yüksek tansiyon, düşük doğum ağırlıklı bebek, ani bebek ölümleri gibi sağlık sorunlarının birincil failinin sigara olduğunu belirtti.