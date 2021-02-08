Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü!

"18 MART MUTABAKATI İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ"

AB'nin Türkiye'ye adil ve yapıcı yaklaşımının her iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi noktasında gerekli çalışmalara bir an evvel başlanması gerektiğini ifade etti.