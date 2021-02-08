Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler ele alınırken, Başkan Erdoğan 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi noktasında çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans sistemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
"TEMASLAR ARTMALI"
Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, Mart Zirvesi'ne gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.
"18 MART MUTABAKATI İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ"
AB'nin Türkiye'ye adil ve yapıcı yaklaşımının her iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi noktasında gerekli çalışmalara bir an evvel başlanması gerektiğini ifade etti.
TÜRKİYE-AB ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekiz'in dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi beklentisini de yineledi.