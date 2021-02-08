08 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'den ayrılan Esra Seba Oğul'dan CHP ve Canan Kaftancıoğlu'na çok sert sözler!

CHP'den ayrılan Esra Seba Oğul'dan CHP ve Canan Kaftancıoğlu'na çok sert sözler!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2021 20:20
Güncelleme:08.02.2021 20:53
CHP���deki skandallar partiden kopuşları hızlandırdı İstanbul teşkilatından bir süre önce istifa eden belediye başkan aday adayı Esra Seba Oğul, partideki kirli işleri tek tek deşifre etti, "Beni ne susturabilirsiniz ne de korkutabilirsiniz" dedi. Öte yandan Esra Seba Oğul, Boğaziçi’nde öğrencilerin itirazlarının fırsat bilinerek olayın provoke edilmek istendiğini de vurguladı. Ayrıca Oğul, teröristlerle kol kola giren Canan Kaftancıoğlu'nu da yerden yere vurdu.

Esra Seba Oğul, CHP'den istifa etti ve çok çarpıcı iddialar ortaya attı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA "ATATÜRK" ELEŞTİRİSİ

Bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı aday adayı olan Esra Seba Oğul, Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek "Atatürk adını bile hissetmeyince söyleyemeyen ve bu duruma seyirci kalan bir zihniyetle yoluma devam edemem'' sözleriyle istifasını duyurmuştu.

CHP'DEKİ TACİZ VE CİNSEL SALDIRI OLAYLARINA TEPKİ

Oğul, sosyal medyadan yeni çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Taciz ve cinsel saldırı olaylarına sessiz kalındığına dikkati çeken Esra Seba Oğul, terör örgütlerine ihale verildiğini vurguladı.

TERÖRE PİRİM VEREN CHP'YE SERT SÖZLER!

Oğul, DHKP'C'lilerin cenazelerinde CHP'nini temsil edilip, FETÖ nün elebaşları ile vekillerin resimlerinin servis edildiğini hatırlattı.

BOĞAZİÇİ AÇIKLAMASI

Esra Seba Oğul, Boğaziçi'nde ise öğrencilerin itirazlarının fırsat bilinerek olayın provoke edilmek istendiğini de vurguladı.

"BOYUN EĞMEYECEĞİM"

CHP'deki yolsuzluklara da dikkati çekti Esra Seba Oğul, "Genel Başkan Yardımcıları ve eşrafı her türlü ihaleyi kendilerine kullanıp sonra millet aç sokak kan ağlıyor algısı yapıyor " dedi.

Tehditlere de değinen oğul, "Beni bu şekilde ne susturabilirsiniz ne de korkutabilirsiniz" ifadesini kullandı.



CHPden istifa eden Muharrem İnceye sert yanıt CHP'DEN İSTİFA EDEN MUHARREM İNCE'YE SERT YANIT
Son dakika: Muharrem İnce bugün CHPden istifa etti: FETÖcüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum SON DAKİKA: MUHARREM İNCE BUGÜN CHP'DEN İSTİFA ETTİ: FETÖ'CÜLERİ SOROSÇULARI KORUYANLARLA YOLUMU AYIRIYORUM
Son dakika: CHPde Muharrem İnce depremi! A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Artçı şokları kalıcı olacak SON DAKİKA: CHP'DE MUHARREM İNCE DEPREMİ! A HABER CANLI YAYININDA ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER: ARTÇI ŞOKLARI KALICI OLACAK
CHP yandaşı Halk TVde ABDye skandal çağrı! Mandacı zihniyet yine ortaya çıktı CHP YANDAŞI HALK TV'DE ABD'YE SKANDAL ÇAĞRI! MANDACI ZİHNİYET YİNE ORTAYA ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

CHP'den İnce'ye sert yanıt
CHP'den İnce'ye sert yanıt
Erdoğan, Merkel ile görüştü
Erdoğan, Merkel ile görüştü
Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?
Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?
Takvim'e karşı algı operasyonu tutmadı!
Takvim'e karşı algı operasyonu tutmadı!
İstanbul Dudullu'da fabrika yangını
İstanbul Dudullu'da fabrika yangını
İzmir'de başörtülü kadına alçak saldırı! İlk kez konuştu: 20 dakika şoktan çıkamadım .
İzmir'de başörtülü kadına alçak saldırı! İlk kez konuştu: 20 dakika şoktan çıkamadım .
İstanbul'a kar geliyor! Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci A Haber'de tarih verdi
İstanbul'a kar geliyor! Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci A Haber'de tarih verdi
Başkan Erdoğan: CHP parçalanmaya başladı!
Başkan Erdoğan: CHP parçalanmaya başladı!
Başkan Erdoğan çarşamba gününe dikkat çekti
Başkan Erdoğan çarşamba gününe dikkat çekti
CHP'de İnce depremi
CHP'de İnce depremi
Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor
Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor
Yeni anayasa açıklaması
Yeni anayasa açıklaması
Daha Fazla Video Göster