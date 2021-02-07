07 Şubat 2021, Pazar
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Ekranlardan öğretmenlere seslenecek

Bakanı Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüz yüze eğitimle ilgili paylaşımda bulundu. Yaptığı açıklamada EBA üzerinden öğretmenlere sesleneceğini belirten Selçuk, "8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Ekranlardan öğretmenlere seslenecek

Bakanlığının (MEB), "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı , çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." ifadelerini kullandı.

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