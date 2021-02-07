CHP'den istifa eden Esra Seba Oğul skandalları ortaya çıkardı! Beni korkutamazsınız

CHP'de geçen dönem Beşiktaş Belediye başkanlığı için aday adayı olan Esra Seba Oğul, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını, "Atatürk adını bile hissetmeyince söyleyemeyen ve bu duruma seyirci kalan bir zihniyetle yoluma devam edemem" ifadeleriyle duyuran Oğul, paylaşımlarıyla CHP'deki skandalları gün yüzüne çıkardı.

Bugün Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Esra Seba Oğul CHP içinde neler oluyor söylemini bir kez daha ortaya koydu.