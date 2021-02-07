CHP'de tecavüz skandalları! Kaftancıoğlu'nu terleten sözler: Maltepe'deki tacizci kankandı

Parti içindeki sapkınları koruyarak olayların üstünü örtmeye çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir vatandaştan sert tepki geldi.

"Taciz ve tecavüz olaylarına bir tepkiniz olacak mı?" sorusuna Kaftancıoğlu, "Ben gösterdim dikkatli takip edin." diyerek cevap verdi.

Vatandaş bu cevaptan sonra Kaftancıoğlu'na, "Siz her şeyi örtbas etmekte ustasınız. 12 olay yaşandı bir tanesine sesiniz çıkmadı. Maltepe'de yaşanan olayda tacizci kankanızdı." diyerek tepkisini dile getirdi.