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Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecek

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan kim olursa olsun, Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir"

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecek

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 7 Şubat 2012'de MİT'e kurulan kumpas, 15 Temmuz'a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımıydı. FETÖ ile işbirlikçileri attıkları her adımda, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset ve cesaretiyle karşılaştı.

Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz.

Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk Yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir.

detaylar gelecek...

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