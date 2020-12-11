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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na seçmeni bile inanmadı! "Tecavüzü örtbas ettiğimiz ne zaman görüldü?"

içinde ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarına kulak asmadan zanlıları koruyan CHP İl Başkanı , pes dedirten bir açıklama yaptı. Taciz skandalında adı geçen Yasin Ilgar ile birlikte gezen Kaftancıoğlu, "Tecavüzü örtbas ettiğimiz ne zaman görüldü?" ifadeleriyle tepki çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2020
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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na seçmeni bile inanmadı! Tecavüzü örtbas ettiğimiz ne zaman görüldü?

CHP içindeki taciz ile tecavüz iddialarının örtbas edildiği ve işlem yapılmadığı eleştirilerine cevap veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur, ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü?" dedi. Taciz mağdurları, parti yönetiminin skandalları örtbas etme girişimini ifşa etmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

PES DEDİRTEN AÇIKLAMA

Parti içindeki taciz ve cinsel istismarla ilgili işlem yapmadığına yönelik eleştirilere cevap veren Kaftancıoğlu, gereken adımları hemen attıklarını söyleyerek "Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur? Ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü. Binde bir bile ihmalimiz olsa söylerim" dedi.

TACİZCİYLE KOL KOLA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tacizi örtbas etmekle kalmamış, bir de üstüne tacizcileri ön plana çıkarmaya başlamıştı. Kaftancıoğlu, partide adı taciz skandalına karışan yönetici Yasin Ilgar ile bir cenaze törenine katılmış, tören sonrası tacizci Ilgar'ın da adının geçtiği bir paylaşımda bulunmuştu.

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