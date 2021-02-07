07 Şubat 2021, Pazar
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Balıkesir'de 2 yer karantinaya alındı

'in ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 07.02.2021
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Balıkesir'de 2 yer karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Kocaeli ve Çatalan mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı bildirildi.

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