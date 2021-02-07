Balıkesir'de 2 yer karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Kocaeli ve Çatalan mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı bildirildi.