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SON DAKİKA | ABD'de Kovid-19 vaka ve ölüm rakamlarında son durum | Ölenlerin sayısı...

Son dakika haberi... 'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Covid-19 ile mücadelede sınıfta kalan süper güç ABD çareyi aşılamada arıyor. Sıkı bir kısıtlama yoluna gitmeyen ülkede virüsün önü alınamıyor. Peki, ne? İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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SON DAKİKA | ABD'de Kovid-19 vaka ve ölüm rakamlarında son durum | Ölenlerin sayısı...

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 111 bin 277 artışla 27 milyon 521 bin 421'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 780 artarak 473 bin 543'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 269 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 322 milyon 400 bini geçti.

EN FAZLA VAKA CALIFORNIA'DA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA!

ABD'de eyaleti 3 milyon 393 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 493 bini aşkın vakayla ve 1 milyon 771 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 827 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 828 binden fazla vakayla ve 9 milyon 500 bine yakın vakayla takip ediyor.

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