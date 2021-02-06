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Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?
Son dakika haberi... Koronavirüs (Kovid-19) mutasyona uğramaya devam ediyor. İlk mutasyon İngiltere'de ortaya çıkmıştı. Şu an Güney Afrika ve Brezilya'da da yeni varyantlar çıktı. Mutasyon geçirmiş virüsün 3 türü de Türkiye'de görüldü. Peki, Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 21:29
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Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?
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Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?
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Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?
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Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?
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Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?