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Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?

Son dakika haberi... Koronavirüs (Kovid-19) mutasyona uğramaya devam ediyor. İlk mutasyon İngiltere'de ortaya çıkmıştı. Şu an Güney Afrika ve Brezilya'da da yeni varyantlar çıktı. Mutasyon geçirmiş virüsün 3 türü de Türkiye'de görüldü. Peki, Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 21:29
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Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?
Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?

Mutasyon koronavirüsler virüsler yeni belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. 2021`in ilk gününde mutasyon geçirmiş virüs tipi Türkiye`de de görüldü. İlk örnek İngiltere`deki mutasyonun izlerini taşıyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?
Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?

Günler geçtikçe Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de benzer haberler geldi.

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Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?
Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?

Bilim insanlarının son dönemde öncelikli gündemi yeni mutasyon virüsler. TRT HABER'de yer alan habere göre; Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, salgının başından beri yoğun mesaide olan isimlerden. Öncelikle koranavirüsün neden mutasyon geçirdiğini anlattı.

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Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?
Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?

Bülent Ertuğrul "Koronavirüsler aslında RNA virüsleri ve RNA virüsleri her kopyalama esnasında hata yapmaya açık virüsler. Bunlar çoğaldıkça, çoğalmaya başladıkları andan itibaren o genetik diziliminde bazı hatalar yol açıyor" dedi.

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Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?
Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?

Virüsün mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor?

Bülent Ertuğrul: 2020`nin hemen başında virüsün tüm genetik dizilimi ortaya çıkarıldı. Şimdi bu genetik dizilimi içerisinde birtakım değişikler olup olmadığı ilk elde edilen virüsün yapısıyla karşılaştırıyor. Eğer bir değişiklik oluşmuşsa biz diyoruz ki "Evet, virüs bu noktada bir genetik değişime uğramıştır." Yani mutasyona uğramıştır. Mutasyon geçiren virüsün protein yapıları da değişiyor. Ancak tamamen farklılaşması için virüsün birçok kez mutasyona uğraması gerekiyor.