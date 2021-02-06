Covid-19'un mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor? Virüs neden mutasyon geçirdi? Mutasyon nedir?

Virüsün mutasyon geçirip geçirmediği nasıl anlaşılıyor?

Bülent Ertuğrul: 2020`nin hemen başında virüsün tüm genetik dizilimi ortaya çıkarıldı. Şimdi bu genetik dizilimi içerisinde birtakım değişikler olup olmadığı ilk elde edilen virüsün yapısıyla karşılaştırıyor. Eğer bir değişiklik oluşmuşsa biz diyoruz ki "Evet, virüs bu noktada bir genetik değişime uğramıştır." Yani mutasyona uğramıştır. Mutasyon geçiren virüsün protein yapıları da değişiyor. Ancak tamamen farklılaşması için virüsün birçok kez mutasyona uğraması gerekiyor.