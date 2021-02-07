Ankara'da Başkan Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı
Ankara'da trafo binasının üzerindeki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yakan Halis B. (26), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
GÜNDEM DHA
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, trafo binasının dış cephesinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Başkan Erdoğan'ın posterini yakmak isteyen Halis B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangında, AK Parti İl Başkanlığı tarafından reklam amaçlı trafo merkezi üzerine kaplanan Başkan Erdoğan'ın posterinin zarar gördüğü görüldü.
Gözaltına alınan Halis B., Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını yakmak istediğini itiraf etti.
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Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMETEM) tedavi gördüğünü belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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