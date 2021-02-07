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Ankara'da Başkan Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı

'da trafo binasının üzerindeki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yakan Halis B. (26), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 07.02.2021 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
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Ankara'da Başkan Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı

'nın ilçesinde, trafo binasının dış cephesinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, 'ın posterini yakmak isteyen Halis B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında, AK Parti İl Başkanlığı tarafından reklam amaçlı trafo merkezi üzerine kaplanan Başkan Erdoğan'ın posterinin zarar gördüğü görüldü.

Gözaltına alınan Halis B., Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını yakmak istediğini itiraf etti.

Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMETEM) tedavi gördüğünü belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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