Ankara'da Başkan Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı

Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMETEM) tedavi gördüğünü belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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