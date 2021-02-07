07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Konya-Karaman YHT hattının ilk test sürüşü başlıyor

Konya-Karaman YHT hattının ilk test sürüşü başlıyor

Konya- hattının sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. 1 saat 15 dakikalık mesafeyi 35 dakikaya düşerecek projenin ilk test sürüşü yarın başlayacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2021
ABONE OL
Konya-Karaman YHT hattının ilk test sürüşü başlıyor

test sürüşleri yarın başlayacak. Bir saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada Konya- hattının sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını belirterek 8 Şubat'tan itibaren test sürüşlerinin başlayacağını açıkladı.

2014 yılında temeli atılan Konya- Karaman- projesinin Konya- Karaman etabının test sürüşleri yarın başlayıp, 3 hafta sürecek.

Mayıs ayı sonu itibariyle de işletmeye açılacak 102 kilometre uzunluğundaki hatta yük taşımacılığı da yapılacak.

Konya- Karaman- Ulukışla YHT projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illeri hızlı demir yolu ağlarına bağlanmış olacak.

Hat işletmeye açıldıktan sonra Karaman'dan hareket eden bir yolcu Konya üzerinden Ankara veya İstanbul'a YHT ile ulaşım sağlayabilecek.

Konya- Karaman hattı arasında 21 araç alt geçit, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA