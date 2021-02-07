Konya-Karaman YHT hattının ilk test sürüşü başlıyor
Konya-Karaman YHT hattının sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. 1 saat 15 dakikalık mesafeyi 35 dakikaya düşerecek projenin ilk test sürüşü yarın başlayacak.
Karaman Yüksek Hızlı Tren hattı test sürüşleri yarın başlayacak. Bir saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada Konya- Karaman YHT hattının sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını belirterek 8 Şubat'tan itibaren test sürüşlerinin başlayacağını açıkladı.
2014 yılında temeli atılan Konya- Karaman- Ulukışla YHT projesinin Konya- Karaman etabının test sürüşleri yarın başlayıp, 3 hafta sürecek.
Mayıs ayı sonu itibariyle de işletmeye açılacak 102 kilometre uzunluğundaki hatta yük taşımacılığı da yapılacak.
Konya- Karaman- Ulukışla YHT projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illeri hızlı demir yolu ağlarına bağlanmış olacak.
Hat işletmeye açıldıktan sonra Karaman'dan hareket eden bir yolcu Konya üzerinden Ankara veya İstanbul'a YHT ile ulaşım sağlayabilecek.