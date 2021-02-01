Son dakika: Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? | Sağlık Bakanlığı anlık aşı takip sayfası
Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı. İstanbul'da 348 bin kişiye, Ankara'da 195 bin kişiye aşı yapıldı. İşte il il koronavirüs aşısı olan kişi sayısı...
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 2 milyonu geçti.
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile mücadele kapmasına Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşıları uygulanmaya devam ediyor. 30 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye ilk partisi ulaşan inaktif Covid-19 aşıları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda incelendikten sonra acil kullanım onayını aldı. 13 Ocak 2021 tarihinde ise ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine uygulanan Covid-19 aşısı daha sonra 14 Ocak tarihinden itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak belirlenen program dahilinde uygulanmaya başladı.
Bu kapsamda Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 1 Şubat 2021 itibariyle 2 milyon barajını aştı. Aşılar iki doz şeklinde uygulanacak. Aşı olan vatandaşlar ilk dozunu vurulduktan 28 gün sonra ikinci doz aşısını da vurulacak. Aşılama programının başlaması ile birlikte başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, birçok siyasi lider de Covid-19 aşılarını oldu.
KORONAVİRÜS GEÇİRENLER AŞI OLACAK MI?
Koronavirüs aşısına dair en çok merak edilen 36 sorunun yanıtlandığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'na, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
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Sitede, aşının hastalığa karşı ne kadar süre koruyacağı, koronavirüs geçirenler, emzirenler, gebeler ve çocuklara aşı uygulanıp uygulanmayacağı, yan etki görülmesi halinde neler yapılması gerektiği gibi konularda bilgiler yer aldı.
Sitede bulunan sorulardan bazıları ve cevapları şöyle:
Koronavirüs geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım?"Covid-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha Kovid-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir."
İnaktif Covid-19 aşısı olduktan sonra hastalığa karşı ne kadar süre korunacağım?
"Klinik çalışmalarda, inaktif Covid-19 aşılarının hastalığa karşı koruyucu etkisinin yüksek olduğu gösterilmiştir. Covid-19 aşılarının koruyuculuk süresi henüz bilinmemektedir, bunun için ek araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır."
İnaktif Covid-19 aşısı kaç doz uygulanacak?
"18 ve üstü yaştaki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanacaktır."
Aşı yaptırdıktan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edecek miyim?
"Aşı uygulandıktan sonra hastalığa karşı koruyuculuğun gelişmesi genellikle birkaç hafta alır. Bununla birlikte herkeste aynı düzeyde koruyuculuk gelişmeyebilir. Ayrıca aşılanan kişi kendisi korunuyor olsa bile virüsü aldıysa başkasına bulaştırabilir. Bu nedenle aşı uygulandıktan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerekmektedir. Bakanlık tarafından artık önlemlere gerek olmadığı açıklanana kadar bu önlemlerin alınmasına devam edilmelidir."
Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?"Türkiye'de aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur."
Covid-19 aşılamasında neden önceliklendirme yapılıyor?
"Covid-19 aşılamasında gruplar, hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri göz önüne alınarak belirlenmiştir. Grupların aşılanması tamamlandığında Sağlık Bakanlığı isteyen herkesin aşıya ulaşabilmesini planlamaktadır."