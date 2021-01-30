30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " ve bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika | Sızma girişiminde bulunan PKKlı hainlere operasyon SON DAKİKA | SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN PKK'LI HAİNLERE OPERASYON
Suriye’de terör örgütü PKK’nın sızma girişimleri için kullandığı yöntem deşifre oldu SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SIZMA GİRİŞİMLERİ İÇİN KULLANDIĞI YÖNTEM DEŞİFRE OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA