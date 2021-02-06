Sözleşmeli kamu personelleri hakkında önemli karar! Yıllık izinleri devredebilecek

2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceğinin bilgisini veren Bakan Selçuk, "Böylece COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk" dedi.