06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sözleşmeli kamu personelleri hakkında önemli karar! Yıllık izinleri devredebilecek

Sözleşmeli kamu personelleri hakkında önemli karar! Yıllık izinleri devredebilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı kamu kurumlarında 4B'li çalışan sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerini bir sonraki yılda kullanabileceğini açıkladı. İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
ABONE OL
Sözleşmeli kamu personelleri hakkında önemli karar! Yıllık izinleri devredebilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini, bir sonraki yılda kullanabileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Kararı ile 'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceğinin bilgisini veren Bakan Selçuk, "Böylece COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı 'ın imzsıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 'da, geçici madde olarak "Sözleşmeli personelin, bu esasların 9. maddesinin birinci fıkrası gereğince hak kazandığı 2020 yılına ait izin hakkının kullanılmayan kısmı 2021 yılına devredilmiştir" ibaresi yer aldı.

Son dakika: Kamu personel ve memur alımları o illerde başladı! İşte, 2021 yılı personel alım ilanları... SON DAKİKA: KAMU PERSONEL VE MEMUR ALIMLARI O İLLERDE BAŞLADI! İŞTE, 2021 YILI PERSONEL ALIM İLANLARI...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA