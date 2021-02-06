Mutasyonlu 3 virüs tipi ile ilgili korkunç gerçek
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada her geçen gün can alan koronavirüs salgınıyla ilgili mücadele devam ederken, koronavirüsün mutasyonlu 3 versiyonunun hasta yatış ve ölüm sayılarını artırabileceğine dikkat çekildi. Türk tıp dernekleri "Tedbirlerin gevşetilmesi büyük risk olur" açıklamasında bulundu.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Halk Sağlığı Uzmanlığı Derneği tarafından, koronavirüs (SARSCOV- 2) varyantlarına ilişkin kapsamlı değerlendirme yapıldı. Dernekler Kovid-19'un mutasyon sonucu farklılaşan üç ayrı varyantının, hastaneye yatış ve ölüm hızını artırabileceği uyarısında bulunarak çok sayıda insanın aşılanması sağlanıncaya kadar bu varyant virüslerin yayılımlarını önlemek için daha sıkı tedbirlere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
Yeni varyantların izinin sürülmesi ve yayılmalarını engellemek için uygulanan önlemlerin sıkılaştırılması hatta ek önlemler alınmasının önemine işaret eden dernekler "Salgında bugüne kadar üç varyantın (B.1.1.7, B.1.351, P.1) bulaşma hızları arttı. Bu varyantlar, bulaşıcılığın artmış olması riskini taşıyor.
Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi, bu yayılma olasılığını 'çok yüksek' olarak ölçümlüyor. İngiltere'de ortaya çıkan B1.1.7 varyantının bulaşma hızı ve ikincil atak hızları yüzde 40-70 daha yüksek. Bu durum, ileri yaştakiler veya eşlik eden hastalıkları bulunanlar olmak üzere tüm yaş gruplarında hastaneye yatışları ve ölüm hızlarını artırabilir.
Farklı düzeylerde de olsa her üç varyantın antikorların etkilerinden kaçabilmeleri, Kovid- 19 geçirmiş kişinin iyileştikten sonra yeniden hastalığa yakalanmasına yol açması kaygı verici" değerlendirmesinde bulundu.
İL İL DEĞERLENDİRİLMELİ
Dernekler, mutasyonlu virüslere karşı, aşılama ve kısıtlama tedbirlerinin yanı sıra aktif takip yapılması, şehirlerarası ulaşımın varyant saptanan iller için zorunlu nedenler dışında kısıtlanması ve sıkı takibi yapılması, tedbirlerin kaldırılması konusunda kademeli ve yerel dinamikleri gözeten bir gevşeme politikasının izlenmesini tavsiye ediyor.
VAKA SAYISI KRİTİK SEVİYEDE
TÜRKİYE'DE dün 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı. 110 kişi yaşamını yitirirken, hasta sayısı 620, ağır hasta sayısı da 1423 olarak açıklandı. 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya çıktı. Toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 42'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889'a, toplam vefat sayısı 26 bin 577'ye ulaştı. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.9, yatak doluluk oranı yüzde 45.4, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak kayda geçti.