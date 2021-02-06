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Suriye'nin kuzeyi Çobanbey'de tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı kararıyla 'nin kuzeyindeki beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2021
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Suriye'nin kuzeyi Çobanbey'de tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye'nin kuzeyinde Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılacak.

Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu ve ek 158'inci maddeleri gereğince verildi.

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