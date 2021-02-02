Koronavirüs testi nasıl yapılır | Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Hastanelere mutasyon testli geliyor

'ÇİFT MASKE TAKIN'

Prof. Kurugöl, vatandaşlara kendilerini ve karşılarındakileri korumaları için çift maske takmalarını önerdi: "Şu anda vaka artışlarında mutasyondan daha çok, artan sosyal hareketlilik önemli. Örneğin kayak merkezlerindeki kalabalık, asker uğurlama törenleri gibi. Kısıtlamalardan hepimiz bunaldık ve kuralları gevşetmeye başladık. Birçok kişi hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde, alışveriş bahanesiyle dışarı çıkıyor. Hafta sonu evlerde bir araya gelip kahvaltı yapıyorlar, yemek yiyorlar, maske ve fiziksel mesafeye önem vermiyorlar. Bir grup insanda da 'Aşı geldi olay çözüldü' gibi bir rahatlık ve rehavet var. Oysa biliyoruz ki aşı olan kişi, hatta hastalığı geçiren kişi bile hastalığı bulaştırabilir. Bu nedenle vakalar belirli bir ölçüye ininceye kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmek zorundayız. Sebep ne olursa olsun, vaka artışını önlemek için telaşa kapılmadan, panik yapmadan, tedbirli olmak durumundayız. Maskeyi daha çok takmamız, hatta çift maske takmamız gerekiyor."

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