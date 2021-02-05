Yüz yüze eğitimin şartları belirlendi!

ÖĞRETMENLERE YÜZ KORUYUCU

Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı bulunan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanacak.

EL HİJYENİ EN ÖNEMLİ KURALLARDAN

Öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlar el hijyenine dikkat edecek. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, Kovid-19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmayacak.