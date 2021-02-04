ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerdeki yüz yüze eğitim beklentisi ile ilgili şunları kaydetti:

"Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır.