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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK talebini iletmişti! Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt geldi! Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bahar dönemi... YÖK talebini iletmişti! Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt geldi! Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bahar dönemi... Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçen üniversite öğrencileri, sosyal medya üzerinden yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını araştırıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderildiğini açıklamıştı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında üniversiteler hakkında merak ediln soruları da yanıtladı. Giriş Tarihi: 04.02.2021 12:45
Milyonlarca üniversite öğrencisi bahar dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. İkinci dönem için geri sayım başlarken gözler yüz yüze eğitime çevrildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın açıklamalarının ardından gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerdeki yüz yüze eğitim beklentisi ile ilgili şunları kaydetti:
"Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır. Tedbirlerle elde ettiğimiz kontrol, başarılı bir aşılama takvimi yürütmemize de fırsat vermektedir. Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür." YÖK'TEN 'YÜZ YÜZE EĞİTİM 'AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada,
"Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik. Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri siz değerli öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor." ifadesini kullanmıştı. BAHAR DÖNEMİ ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, üniversitelerin hangi tarihte yüz yüze eğitime geçeceği henüz belli olmadı. YÖK tarafından yeni bir karar alındığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.