Uzmanlardan Türkiye'nin aldığı koronavirüs aşısına övgü

SONUÇLAR STRATEJİMİZİ DESTEKLİYOR

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay: "Sinovac firmasının daha önce de bu tip inaktif aşılarda çok uzun yıllardır deneyimi var. Biz ülke olarak zaten Faz2 çalışmaları sırasında konunun aciliyetine dayanarak bu gruba kullanım onayı vermiştik. Ortaya çıkan verilen bu kararı destekler yönde."