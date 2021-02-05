Yeni anayasanın çerçevesi netleşmeye başladı!

Türkiye, bütün anayasalarını darbe gibi olağanüstü dönemlerde yaptı. Halkın onayı alınmadı, içine sinmeyen anayasalara 'evet' demek zorunda kaldı. Yeni anayasa hayata geçirilebilirse millet iradesi ile yapılmış ilk sivil anayasa olacak. Buna bağlı olarak giriş bölümünden maddelerine kadar her şey bu sivil ve millet iradesine dayanan yönünü ortaya koyacak.