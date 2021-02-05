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Yeni anayasanın çerçevesi netleşmeye başladı!

Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından yeni anayasanın nasıl yapılacağı, nelerin değişeceği, en önemlisi de 'ne (CHS) dokunulup dokunulmayacağı, iktidar- ilişkilerinin nasıl olacağı tartışılırken, yeni anayasa çerçevesi netleşmeye başladı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Yeni anayasanın çerçevesi netleşmeye başladı!

Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından yeni anayasanın nasıl yapılacağı, nelerin değişeceği, en önemlisi de 'ne (CHS) dokunulup dokunulmayacağı, iktidar- ilişkilerinin nasıl olacağı tartışılıyor. 'nın gündeme taşıyacağı yeni anayasanın çerçevesi ve konu başlıklarının şunlar olması bekleniyor:

, bütün anayasalarını gibi olağanüstü dönemlerde yaptı. Halkın onayı alınmadı, içine sinmeyen anayasalara 'evet' demek zorunda kaldı. Yeni anayasa hayata geçirilebilirse millet iradesi ile yapılmış ilk sivil anayasa olacak. Buna bağlı olarak giriş bölümünden maddelerine kadar her şey bu sivil ve millet iradesine dayanan yönünü ortaya koyacak.

Yeni anayasa önerisinde CHS tartışmaya açılmayacak. Tam tersine eski sistemden kalan bazı uygulamalar CHS'ye göre yeniden düzenlenecek. Kurumların konumu, kurumlar arasındaki ilişkiler buna göre yeniden inşa edilecek.

Yeni sistemin uygulanması ile ortaya çıkan bazı ihtiyaçlara ilişkin maddeler ele alınacak. Bunlar arasında Cumhurbaşkanının bazı konularda TBMM'ye yasa teklifi hazırlayıp sunabilmesi de yer alıyor. ABD Başkanlık Sisteminde bu uygulama bulunuyor.

TBMM'nin denetim yetkisinin belli konularda artırılması gündeme gelebilecek. Bakanların belli aralıklar ile TBMM'ye gelip ilgili komisyonlara çalışmaları ile ilgili bilgi sunması, yazılı soru önergelerinin fonksiyonun artırılması değerlendiriliyor.

, , yargının bağımsızlığının güvence altına alınması yeni hükümet sistemine göre yeniden dizayn edilebilecek. Yeni sistemde pürüz yaratmaya devam eden yönler yenilenecek.



ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'NİN GÜNDEMİ YENİ ANAYASA
Başkan 'ın "Türkiye'nin tekrar yeni anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" açıklamasına lideri 'den destek gelmişti. Yeni anayasa tartışmaları başlarken Erdoğan, dün Bahçeli ile 'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Erdoğan ile Bahçeli yeni anayasa konusunu ele alırken, Cumhur İttifakı olarak bu konuda birlikte atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca terörle mücadelenin yanı sıra güncel gelişmeler de değerlendirildi. Erdoğan, toplumun tüm kesimlerini yeni anayasa çalışmalarına katkı yapmaya davet etmişti.

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