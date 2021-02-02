02 Şubat 2021, Salı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili yeni paylaşım

Milli Eğitim Bakanı , "Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Bakan Selçuk, Twitter'dan Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve "her ev bir okuldur" anlayışıyla Ağaçdibi köy okulu, haneleri ile tablet, bilgisayar ve kitap desteğiyle öğrenim sürecine devam eden öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı. Görüntülerde öğrencilerin okul özlemlerini anlatan karelere yer verildi.

Ziya Selçuk, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçecek köy okullarına ilişkin yaptığı paylaşımına, "Köylerimizin her hanesinde, okulunun açılmasını bekleyen yüz binlerce çocuk vardı. Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez." ifadelerini ekledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan yüz yüze eğitimle ilgili yeni paylaşım MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ YENİ PAYLAŞIM

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