05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TSK'dan Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat

TSK'dan Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından - sınır hattına  gerçekleştirildi. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2021
ABONE OL
TSK'dan Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.

Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Mayın temizleme teçhizatı MEMATT Türkiyeden Azerbaycana ulaştı MAYIN TEMİZLEME TEÇHİZATI "MEMATT" TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'A ULAŞTI
Roketsanın uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca Sinopta test edildi | Düşmana korku salacak ROKETSAN'IN UZUN MENZİLLİ GEMİSAVAR FÜZESİ "ATMACA" SİNOP'TA TEST EDİLDİ | "DÜŞMANA KORKU SALACAK"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA