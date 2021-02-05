TSK'dan Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.
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Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.
Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.