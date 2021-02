Kemal Kılıçdaroğlu'nun 100.000 TL tazminat ödemesine neden olan yalanları ve gerçekler

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİNDE AÇILAN KAYSERİ UÇAK FABRİKASI'NDA ALMAN JUNKERS FİRMAYLA UÇAK ÜRETİMİ YAPILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk döneminde Alman Junkers firmasıyla Kayseri Uçak Fabrikası'nın açıldığı biliniyor. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, Kayseri'de 6 Ekim 1926'da açılan Kayseri Uçak Fabrikası açıldı. Kayseri Uçak Fabrikası'nın Alman Junkers firmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin anlaşmasıyla, Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) adı altında açıldığı bildirildi.

1926-1935 arası, Kayseri Uçak Fabrikası'nda üretilen uçakların hepsi yurtdışı firmalar tarafından tasarlandı.

Junkers, The Curtiss Aeroplane and Motor Company Inc., Gothaer Waggon Fabrik A.G., Panstwowe Zaklady Lotnicze, Phillips and Powis Aircraft Ltd. firmalarıyla lisans anlaşmaları yapıldı ve 200 kadar uçak Kayseri'de üretildi.

1950 yılında fabrika MSB tarafından değiştirilerek, 2. Hava İkmal ve Bakım Merkezi olarak kullanılmaya başland��.



ADNAN MENDERES DÖNEMİNDE AMERİKA'YLA NÜKLEER ARAŞTIRMA REAKTÖRÜ ANLAŞMASI YAPILDI

Adnan Menderes'in, Başbakan olduğu dönemde 1955 yılında ABD ile nükleer araştırma reaktörü yapma anlaşması imzalandı. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi inşa edildi. 1959'da ise iki ülke arasında Atom Enerjisi İşbirliği Antlaşması imzalandı. Sakarya Nehri üzerindeki ilk büyük hidroelektrik santrale sahip Sarıyar Barajı çevresine Atom Sitesi kurulması hedeflendi. 4 ay sonra gerçekleşen darbeyle nükleer araştırma reaktörü çalışmaları sona erdi.