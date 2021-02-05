05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Selahattin Demirtaş için istenen ceza belli oldu! 8 yıl hapsi istendi

Son dakika: Selahattin Demirtaş için istenen ceza belli oldu! 8 yıl hapsi istendi

Son dakika haberi...Eski HDP Eş Genel Başkanı ’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü döneminde Yüksel Kocaman’a yönelik ‘Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek’ ve ‘Tehdit’ suçlamasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Demirtaş’a Kocaman’a yönelik ifadeleri nedeniyle 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Selahattin Demirtaş için istenen ceza belli oldu! 8 yıl hapsi istendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik 'Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek' ve 'Tehdit' suçlamasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Demirtaş'a Kocaman'a yönelik ifadeleri nedeniyle 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Demirtaş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Kullandığı ifadelerin yargılandığı bir davada yaptığı savunmasında yer aldığını kaydeden Demirtaş, "Kocaman'a yönelik söz konusu ifadeleri 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki savunmamda sarf ettim. O anda suç duyurusunda bulunulmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının ardından suç duyurusunda bulundular" dedi.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kobani eylemleri sonrasında 2014 yılında HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi 30 kişi hakkında soruşturma açıldığını o dönem ifadelerinin alınmadığını ancak yıllar sonra aynı delillerle ifadeler alınarak yeniden tutuklandığını iddia etti.
Selahattin Demirtaş, Yüksel Kocaman'ı hedef göstermediğini öne sürdü. esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Demirtaş'ın 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İYİ Partili Bahadır Erdem terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş’a yine sahip çıktı İYİ PARTİLİ BAHADIR ERDEM TERÖR SUÇUNDAN TUTUKLU SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A YİNE SAHİP ÇIKTI
Türkiye düşmanı firari Can Dündar, Selahattin Demirtaşın kitabını seslendirdi TÜRKİYE DÜŞMANI FİRARİ CAN DÜNDAR, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTABINI SESLENDİRDİ
CHPden Selahattin Demirtaşa ziyaret CHP'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ZİYARET

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA