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Türkiye düşmanı firari Can Dündar, Selahattin Demirtaş'ın kitabını seslendirdi

Son dakika haberleri... MİT TIR'ları davasından yargılanan firari sanık , bir radyoda davasından tutuklu ’ın öykü kitabını seslendirdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Türkiye düşmanı firari Can Dündar, Selahattin Demirtaş'ın kitabını seslendirdi
MİT TIR'ları davasından yargılanan firari sanık Can Dündar "Siyasi ve askeri casusluk" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl 21 ay hapis cezası aldı. Firari sanık, PKK soruşturması kapsamında bir diğer tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın ikinci öykü kitabı 'Devran'ın 8. bölümünü bir radyoda seslendirdi.

6-8 Ekim olaylarının faili olarak da bilinen Selahattin Demirtaş'ın öykü kitabının bölümlerini devamlı seslendiren Can Dündar, 50 vatandaşın ölümünden sorumlu olarak tutuklu bulunan Demirtaş'ın öykü kitabının bölümlerini okuduğu anları sosyal medya uygulaması Twitter'da da paylaştı.

Can Dündar, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör değişikliğini bahane ederek kalkışma çıkarmaya çalışan birçoğu terör örgütleri ile iltisaklı çıkan eylemcilere de destek vermişti.

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